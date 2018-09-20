Школьники Южно-Сахалинска получат дополнительные каникулы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Школьники Южно-Сахалинска в нынешнем учебном году получат дополнительные, пятые каникулы. Как сообщила в четверг пресс-служба городской администрации, они будут проходить во время первых международных зимних игр "Дети Азии" в феврале следующего года.

"На время проведения I международных зимних игр "Дети Азии", которые состоятся с 8 по 17 февраля 2019 года, будут организованы дополнительные каникулы для учащихся всех школ города с 1-го по 11-й класс", - передает пресс-служба мэрии.

По информации администрации Южно-Сахалинска, дополнительные каникулы позволят детям стать активными участниками и зрителями игр. На это время для них запланированы экскурсии, мероприятия патриотической направленности, соревнования и эстафеты на свежем воздухе и многое другое.

Как подчеркнули в департаменте образования областного центра, внесение изменений в организацию учебного процесса - прерогатива самих школ и гимназий. Они вправе самостоятельно корректировать сроки каникул.

Согласно предварительным данным, участниками игр "Дети Азии" станут свыше 2 тыс. спортсменов в возрасте до 16 лет более чем из 20 стран. Они будут бороться за победу в восьми видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.