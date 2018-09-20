Во Франции появится музей памяти жертв терактов

ПАРИЖ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Музей памяти погибших при терактах будет создан во Франции. Об этом сообщил президент республики Эмманюэль Макрон, принявший участие в церемонии поминовения жертв терроризма, организованной по инициативе общественных организаций на территории исторического Дома Инвалидов в Париже.

"Я хочу, чтобы проектирование этого музея началось незамедлительно, - сказал Макрон, участвовавший в церемонии вместе со своей супругой Брижит. - Такой мемориал станет данью памяти всем погибшим в результате террористических актов".

На встрече присутствовали бывший президент Франции Николя Саркози, лидер оппозиционной левой партии "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон, члены французского правительства, представители ведущих объединений гражданского общества. Участники церемонии почтили память жертв террористических атак минутой молчания, после чего Эмманюэль Макрон пообщался с родственниками погибших от рук террористов.

Национальный день памяти

Президент Франции в ходе своего выступления также озвучил предложение установить Национальный день памяти жертв терроризма. Эта дата, как отметил Макрон, станет предметом дальнейших консультаций с общественными ассоциациями. "Республика многое сделала для помощи семьям пострадавших, но она может и должна сделать еще больше, - сказал Макрон. - Память о трагедиях, унесших сотни жизней невинных людей, должна жить в наших сердцах".

Глава государства также сообщил, что до конца года планирует учредить специальный центр, сотрудники которого будут отвечать за оказание поддержки пострадавшим в результате терактов. Такой центр будет располагаться на территории университетского госпиталя.

Как отмечают французские эксперты, пострадавшие и их близкие еще долгие годы после трагедии испытают психологические последствия драмы. По словам вице-президента Ассоциации жертв теракта в Ницце Жан-Клода Юблера, необходимо расширить поддержку людям, получившим психологическую травму. "Наша ассоциация создана для помощи жертвам преступления в Ницце летом 2016 года, когда погибли 86 человек, а ранены были еще 458, - напоминает представитель ассоциации. - К этому числу нужно добавить огромное число людей, получивших психологическую травму. В госпиталях до сих пор проходят лечение сотни детей, на глазах которых произошла трагедия".

Парижские теракты

В начале ноября 2017 года Франция подвела черту под двухлетним режимом чрезвычайного положения, введенным после парижских терактов в 2015 году. Тогда одновременно боевики осуществили несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале "Батаклан", где около 100 человек были взяты в заложники. В общей сложности тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Теракты 13 ноября 2015 года стали крупнейшими по числу жертв в истории Франции, ответственность за них взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Действие режима ЧП было отменено 1 ноября 2017 года по инициативе президента республики, подписавшего новый закон о внутренней безопасности и борьбе с терроризмом. По данным МВД страны, в период действия режима ЧП силы правопорядка смогли предотвратить на территории Франции 32 теракта, изъять более 650 единиц оружия.

Согласно официальным данным, с начала 2018 года французским правоохранительным органам удалось предотвратить четыре теракта, планировавшихся во Франции.