Папа Римский Франциск призвал молодежь уважать родителей

ВАТИКАН, 20 сентября. /Корр.ТАСС Алексей Букалов/. Папа Римский Франциск призвал молодых католиков уважать родителей, своих и чужих. Понтифик возглавил традиционную общую аудиенцию на ватиканской площади Святого Петра, сообщает папская служба печати. Франциск посвятил свое очередное поучение четвертой библейской заповеди "Чти отца и мать своих". Он, призвал, в частности, "не сквернословить" в отношении людей, подаривших дар жизни.

"Если ты отдалился от своих родителей, сделай над собой усилие и вернись к ним: может быть, они старые - помни, что они подарили тебе жизнь!" - заявил римский первосвященник.

Он напомнил о существующей привычке к оскорблениям и сквернословию: "Пожалуйста, никогда не оскорбляйте своих и чужих родителей... Примите для себя такое внутреннее решение - с сегодняшнего дня!".

"Чтить родителей означает признавать их важность и связь с такими чувствами, как любовь, преданность и забота", - считает Франциск. Он разъяснил, что слово "счастье" встречается в заповедях только один раз, а именно в связи с родителями. "Счастливым можно вырасти только в здоровой и спокойной обстановке", - отметил суверен Ватикана.