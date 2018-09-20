Авторы Олимпийского парка в Лондоне займутся развитием острова Октябрьский в Калининграде

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Конкурс на разработку мастер-плана острова Октябрьский в Калининграде выиграло британское градостроительное бюро, разработавшее проект Олимпийского парка в Лондоне и мастер-план территории бывшего завода "Серп и Молот" в Москве. Об этом говорится в сообщении единого института в жилищной сфере ДОМ.РФ о подведении итогов конкурса.

"Победителем стало бюро LDA из Великобритании. В консорциуме с ним будут работать MAP Architects (Россия) и WSP (Великобритания)", - говорится в сообщении. Ожидается, что разработка документа стратегического пространственного планирования завершится в январе 2019 года. Компания LDA будет в целом отвечать за градостроительство, архитектуру, ландшафтные решения, устойчивое развитие и умные технологии, при этом российская MAP Architects сосредоточится на градостроительных и архитектурных вопросах, а WSP займется транспортом и "умными технологиями".

Британская компания LDA Design была основана в 1979 году в Лондоне. Бюро занимается комплексным градостроительным проектированием, созданием стратегий устойчивого развития территорий, ландшафтной архитектурой и инженерными решениями.

Остров Октябрьский общей площадью 385 га пролегает от центральной части Калининграда до административных границ города на востоке. Победителя определила комиссия в ходе закрытого международного конкурса, проводимого по инициативе губернатора Калининградской области и организован того ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке правительства региона. К участию в конкурсе были приглашены 82 компании, в первом этапе приняли участие 28 компаний из 12 стран, а для участия в заключительной части были отобраны пять команд из России, Швеции, Франции, Италии и Великобритании.

Перед участниками стояла задача - разработать мастер-план острова с учетом перспективных планов развития территории: специального административного района (САР) и культурно-спортивного хаба. Также были установлены особые требования к застройке для создания на острове комфортной городской среды. Комплексное освоение острова займет около 25 лет. "Работа по разработке мастер-плана ведется в рамках опытного применения Стандартов комплексного развития территорий, заказчиком которого выступает Фонд единого института развития в жилищной сфере (создан ДОМ.РФ)", - заключается в сообщении.