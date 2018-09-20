Первое заседание по бракоразводному процессу футболиста Глушакова состоится 24 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Миллеровский суд Ростовской области 24 сентября приступит к рассмотрению бракоразводного иска полузащитника московского футбольного клуба "Спартак" Дениса Глушакова к супруге Дарье. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Сергей Жорин.

"Суд в Миллерове в понедельник, 24 сентября, в 09:30 примет решение, оставить дело у себя или направить материалы по территориальной подсудности в Москву, где сейчас проживает со своими детьми моя доверительница", - сказал юрист, уточнив, что иск подан не по месту жительства супруги футболиста и его детей, а туда, "где он родился, вырос и имеет устойчивые связи".

По словам Жорина, закон предусматривает несколько оснований подачи иска по месту жительства истца: если с ним проживают дети, либо состояние здоровья не позволяет ему приехать по месту нахождения ответчика. "Учитывая то, что дети проживают с мамой в Москве, получается, что у него ухудшилось состояние здоровья и он не может приехать в Москву", - подчеркнул адвокат, уточнив, что Глушаков требует "отобрать детей у жены".

"В иске Глушаков требует определить место жительства детей с ним и взыскать алименты с бывшей жены в размере 80 тыс. рублей. В тоже время ежемесячный доход футболиста по контракту приблизительно составляет около 15 млн рублей", - рассказал Жорин.

Юрист отметил, что 24 сентября в 14:30 Никулинский суд Москвы также проведет беседу по аналогичному иску о разводе, инициатором которого стала Дарья Глушакова.