Минздрав готов обсуждать участие в создании фармацевтической отрасли в Гвинее

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Минздрав России готов обсуждать участие в создании фармацевтической промышленности в Гвинейской Республике для борьбы не только с лихорадкой Эбола, но и с другими инфекционными заболеваниями. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече с супругой президента республики Джене Кабой Конде на полях Евразийского женского форума.

"Создание фармацевтической промышленности в Гвинее не только против Эболы, но и против других тропических болезней -... малярия и другие тропические заболевания - мы можем вместе над этим работать", - сказала министр.

Супруга президента Гвинейской Республики тепло восприняла это предположение. "Это было бы гениально. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть важность этой темы для нас", - отметила она.

Также Минздрав готов рассмотреть возможность локализовать производство некоторых вакцин от тропических болезней на территории Гвинейском республики. "Обсуждался вопрос о создании локализованного производства у них - это возможный вариант", - добавила она.

По словам министра, это возможно по вакцине против малярии, о которой просили представители Гвинейской Республики.

При этом министр отметила, что пока никаких конкретных договоренностей нет, есть готовность российской стороны к обсуждению этой задачи.

Второй Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.