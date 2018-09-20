Москалькова: разъяснения ВС о наказаниях за репосты могут открыть новую эпоху в соцсетях

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова позитивно оценивает разъяснения пленума Верховного суда РФ о возбуждении уголовных дел по фактам размещения экстремистских материалов в интернете и надеется, что этот документ откроет новую эпоху в развитии социальных сетей.

"Самое позитивное отношение [к разъяснениям пленума]. Это очень нужное, очень своевременное решение, которое лежит в русле защиты прав человека и свободы слова", - приводит пресс-служба комментарий Москальковой.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что "зачастую фигурантами уголовных дел становились совершенно невиновные, просто неосмотрительные люди". "Надеемся, что разъяснения пленума Верховного суда смогут открыть новую, более продуктивную эпоху в социальных сетях, особенно с учетом того, что блогеров становится все больше и их права должны быть защищены", - сказала омбудсмен.

В четверг пленум Верховного суда РФ принял новое постановление, разъясняющее, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов. В постановлении отмечается, что сами по себе лайки и репосты, даже экстремистской информации, не могут стать поводом для возбуждения уголовного дела без установления мотива.