Число абортов в России сократилось почти в два раза за пять лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Число абортов в России продолжает сокращаться: только за последние пять лет почти в два раза. Об этом заявила на сессии в рамках II Евразийского женского форума министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
"За пять лет мы снизили число абортов в два раза. Если брать показатели 2010-2011 года, в стране ежегодно было 1,2 млн абортов, в прошедшем 2017 году было 620 тыс. Если посчитать на тысячу женщин - было 32 аборта на 1 тыс. женщин детородного возраста, а сейчас - 17", - добавила она.
Министр напомнила, что пять лет назад Минздрав внедрил программы психологической поддержки беременных женщин и центры психологического консультирования.
II Евразийский женский форум проходит в Санкт-Петербурге 19-21 сентября 2018 года. Главная тема мероприятия - "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". ТАСС выступает информационным партнером Евразийского женского форума.