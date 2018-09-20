Слабовидящие в Карачаево-Черкесии получили телефоны с особым программным обеспечением

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Мобильные телефоны со специальным программным обеспечением подарили слабовидящим в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня замминистра труда и социального развития КЧР Фатима Хубиева и председатель общественной организации инвалидов по зрению Сергей Дубовик вручили слепым и слабовидящим 21 мобильный телефон Samsung Galaxy J1 mini с особым программным обеспечением", - говорится в сообщении.

В рамках государственной программы "Доступная среда" на 2016-2020 годы Министерство труда и социального развития КЧР обеспечивает незрячих и слабовидящих жителей республики мобильными телефонами с "говорящей оболочкой". Телефоны уже получили 129 человек, также приобретено два ноутбука для незрячих студентов.

Смартфоны с "говорящей оболочкой", созданные специально для незрячих людей, при помощи голосовых команд могут подсказать пользователю время или уровень заряда батареи, позвонить как контакту из адресной книги, так и по номеру, отправить и прочитать SMS-сообщения, создать заметки. Также техника может читать новости в Интернете, опознавать предметы и другое.