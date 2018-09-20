Президент Финляндии подарит архиву страны документы о Маннергейме, полученные от Путина

ХЕЛЬСИНКИ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Саули Ниинистё подарит Национальному архиву Финляндии документы о финском маршале Карле Густаве Маннергейме и его семье, полученные в подарок от президента России Владимира Путина в августе 2018 года. Об этом сообщила в четверг канцелярия финского президента.с

"Ниинистё подарит Национальному архиву оригинальные документы о семье Маннергейма. В собрании всего около 170 письменных документов и фотографий, которые связаны с Маннергеймом и другими членами его семьи", - отметили в канцелярии, сообщив, что такой подарок Ниинистё получил от Путина во время своего визита в Сочи 22 августа. Финский президент также выразил пожелание, чтобы архив сохранил собрание как единое целое.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил ТАСС, что Путин действительно подарил Ниинистё эти документы. Такой подарок российский лидер преподнес к 70-летию финского президента, которое тот отметил 24 августа.

Маннергейм - национальный герой Финляндии. 30 лет его жизни из 83 были связаны с Россией. В 1887 году он поступил в Николаевское кавалерийское училище в Петербурге, после служил в 15-м драгунском Александрийском полку, в Кавалергардском полку. В 1897-1903 годах Маннергейм находился на службе при императорском дворе в Петербурге, затем участвовал в Русско-японской войне, командовал разными частями российской армии во время Первой мировой войны.

После прихода к власти большевиков Маннергейм уехал в Финляндию, которая в декабре 1917 года провозгласила независимость от России. В 1918 году он был назначен главнокомандующим финской армией. В 1941-1944 годах Маннергейм возглавлял финские вооруженные силы в войне против СССР. Оставаясь главнокомандующим, в августе 1944 года он был избран президентом страны и заключил перемирие с СССР.