Вологодское кружево предложили продвигать в список нематериального наследия ЮНЕСКО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Обсуждается возможность выдвинуть вологодское кружево для номинации в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщил в четверг журналистам после итогового заседания научного симпозиума, посвященного вопросам сохранения культурного наследия, президент национального комитета ИКОМОС Россия Александр Кудрявцев.

"Представители международного ИКОМОС сказали, что мы мало представляем [на попадание в список ЮНЕСКО] культурных ландшафтов и нематериального наследия <...> Действительно, нематериальное наследие не так давно вошло в оперативную деятельность ИКОМОС, но этим очень активно занимаются наши коллеги в других странах. А у нас... Например, один из делегатов съезда обратился ко мне с вопросом, как начать номинацию во всемирный список вологодского кружева", - рассказал Кудрявцев.

Он отметил, что вологодское кружево ничуть не хуже, например, брюссельского, "тоже окутано своими тайнами и легендами". "Мы еще не созрели, а надо бы этим [продвижением в список] заняться", - добавил Кудрявцев.

Сейчас в списке нематериального наследия: искусство ткачества азербайджанских ковров, танго, изготовление лаваша, песни баулов (бродячих музыкантов), соколиная охота, хоровод и многое другое.

О симпозиуме

Второй Международный научный симпозиум национального российского комитета ИКОМОС "Памятники всемирного культурного наследия - проблемы и перспективы" проходит в Великом Новгороде 19-21 сентября. В симпозиуме принимают участие более 200 специалистов из разных регионов России, а также руководители ИКОМОС, президенты национальных комитетов организации, представители Минкультуры России, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Союза реставраторов России, Союза архитекторов России, правительства Новгородской области и официальные лица из других регионов.

Специалисты обсудят вопросы, посвященные объектам всемирного наследия, историческим городам России в системе всемирного наследия. Также они затронут тему культурного ландшафта и археологических исследований.

История ИКОМОС

Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) был создан в 1965 году и сейчас является официальным международным консультантом и ответственным органом ЮНЕСКО по вопросам всемирного наследия. Эксперты ИКОМОС готовят заключения по номинациям на включение объектов в Список всемирного наследия.

С момента основания этой организации Россия принимала активное участие в ее деятельности. В 1978 году в Москве и Суздале прошла V Генеральная ассамблея ИКОМОС. А в 2015 году был зарегистрирован национальный комитет ИКОМОС в России, который стал главным инициатором и организатором многих мероприятий, включая и Первый международный научный симпозиум "Культурное наследие - площадка для диалога", прошедший в 2017 году в Ярославле.

Сейчас в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые находятся в списке находящихся под угрозой, в частности, включены старый город Иерусалима, все памятники Сирии, памятники Палестины.