В РАНХиГС назвали регионы с наибольшим числом внутренних мигрантов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ученые Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) определили регионы с наибольшим внутренним миграционным приростом - в список, кроме столичных регионов, попали Краснодарский край, Татарстан, Крым, Севастополь, Калининградская, Белгородская, Тюменская и Новосибирская области. Об этом сообщается в четверг в ежемесячном мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения, подготовленном Институтом социального анализа и прогнозирования при РАНХиГС.

"Значительный и устойчивый миграционный прирост имели, как и ранее, Москва с Московской областью, Санкт-Петербург с Ленинградской областью, Краснодарский край, республика Крым, Севастополь, Калининградская, Белгородская, Тюменская, Новосибирская области и республика Татарстан. В иных регионах миграционный прирост незначителен или нестабилен", - говорится в сообщении.

В материале поясняется, что число внутрироссийских мигрантов в первом полугодии 2018 года увеличилось на 87,6 тыс. человек, или на 4,7% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В целом, начиная с 2013 года число долговременных внутрироссийских мигрантов с незначительными колебаниями стабильно превышает 4 млн человек.

"Продолжают терять население в результате внутрироссийской миграции регионы Приволжского (ПФО), Сибирского (СФО), Северо-Кавказского (СКФО) и Дальневосточного федеральных округов (ДФО). Миграционная убыль населения ДФО в первом полугодии 2018 года уменьшилась до 7,4 тыс. человек против 9,7 тыс. за соответствующий период прошлого года, но пока это нельзя назвать тенденцией к прекращению оттока населения из региона. Несмотря на то, что отдельные регионы округа в последние годы имели миграционный прирост населения, приток населения в них мал и, что важнее, - неустойчив", - добавляется в мониторинге.