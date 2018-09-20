Калифорния первой в США ограничила использование пластиковых соломинок в ресторанах

ТАСС, 21 сентября. Губернатор Калифорнии Джерри Браун стал первым в США главой штата, который подписал законопроект об ограничении использования пластиковых соломинок в ресторанах. Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press (AP), отметив, что закон вступает в силу с 2019 года.

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"Пластик помог нашему обществу стать более современным, однако чрезмерное увлечение продукцией одноразового использования из-за ее удобства имеет ужасные последствия", - приводит агентство слова губернатора. Согласно новому законодательству, ресторанам запрещено будет сопровождать напитки пластиковыми трубочками, но официанты смогут выдавать их клиентам в случае настоятельной просьбы. В свою очередь города Сан-Франциско (штат Калифорния) и Сиэтл (штат Вашингтон) ранее в этом году полностью отказались от использования пластиковых соломинок.

За несоблюдение закона ресторанам сначала будет вынесено два предупреждения, однако за каждое последующее нарушение на них будет накладываться штраф в размере $25. При этом сумма взысканий не должна превышать $300 за год. Агентство указывает, что принятая мера не распространяется на рестораны быстрого питания.

Поддержавшие реформу демократы, как указывает AP, считают ее шагом вперед в борьбе с загрязнением мирового океана. В то же время законодатели-республиканцы считают реформу "нечестным наказанием" ресторанов.

Калифорния идет в авангарде американских штатов в усилиях по защите окружающей среды, в частности, по борьбе с одноразовыми изделиями из пластика. В 2014 году власти штата первыми в стране приняли закон о запрете на использование полиэтиленовых пакетов.

Автор законопроекта Иэн Кальдерон привел данные, согласно которым, в период с 1988 по 2014 год при очистке пляжей штата от мусора было собрано более 800 тыс. соломинок, выброшенных на берег водами Тихого океана. По оценке Агентства по охране окружающей среды США, в целом в стране производится более 30 млн тонн пластика в год, большая часть которого не подвергается переработке.