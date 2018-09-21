ВЦИОМ: более трети россиян считают, что существуют безвредные дозы алкоголя

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более трети россиян считают, что существуют дозы алкоголя, которые не опасны для здоровья, обратного мнения придерживаются более половины опрошенных.
Об этом свидетельствуют обнародованные в пятницу данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"С тем, что существуют безвредные дозы алкогольных напитков, согласны более трети респондентов (39%). Самым "безвредным" напитком опрошенные называют вино (51%). На втором месте в рейтинге безопасных алкогольных напитков - пиво и водка (по 14%)", - говорится в сообщении.
Доля тех, кто придерживается обратной точки зрения и считает безвредные дозы мифом, снизилась за год с 80% до 55%.
Число россиян, которые ведут трезвый образ жизни, продолжает расти: в 2018 году эта доля составила 40% (39% в 2017 году, 26% в 2009 году). Более половины (58%) респондентов употребляют алкоголь, однако четверть опрошенных делает это реже, чем раз в месяц, 16% - примерно раз в месяц, а 14% респондентов - два-три раза в месяц. Однако, по статистике, 4% употребляют алкоголь каждый день или несколько раз в неделю.
При этом 40% потребителей спиртного стали употреблять меньше алкоголя, чем год назад (в 2017 году на этот положительно на этот вопрос ответили 44% опрошенных). Вместе с тем более половины (55%) употребляют алкогольные напитки в таком же объеме, что и год назад. Об увеличении объемов потребляемого алкоголя сказали только 3% опрошенных (4% в 2017 году).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 сентября 2018 года. Было опрошено 1600 респондентов в различных регионах страны.