Российскому режиссеру не разрешили возвести копию Берлинской стены в Германии

ТАСС, 21 сентября. Власти Берлина отказались выдать разрешение на возведение копии Берлинской стены в центре столицы ФРГ организаторам акции российского режиссера Ильи Хржановского. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на представителей городских властей.

Сенатор по вопросам транспорта Регине Гюнтер и представитель администрации берлинского района Митте Забине Вайсер объяснили журналистам, что такое решение было принято по соображениям безопасности. Речь шла о невозможности обеспечить эвакуацию посетителей и соблюдение правил пожарной безопасности на мероприятии. Кроме того, заявления на проведение подобных масштабных акций подаются за год, а Berliner Festspiele сделали это лишь за шесть недель до начала возведения стены, уточнили представители властей.

Агентство Berliner Festspiele, ответственное за организацию акции, в свою очередь, пояснило, что полученное им обоснование отказа звучало "совершенно иначе", хотя и не уточнило точной формулировки полученного уведомления. Промоутер планировал обнести дома в районе Митте бетонной стеной к 12 октября.

Госминистр по делам культуры ФРГ Моника Грюттерс заявила, что сожалеет об отказе в проведении мероприятия. "Лишь тот, кто имеет мужество пойти на эксперимент и поставить под сомнение существующие границы, способствует прогрессу и олицетворяет авангард в полной мере", - поприветствовала она проект Хржановского.

Ранее промоутер Berliner Festspiele сообщал, что в рамках проекта "ДАУ" российский режиссер Илья Хржановский воссоздаст и вновь разрушит знаменитую Берлинскую стену, некогда разделявшую на две части современную столицу ФРГ. Планировалось, что копия исторического сооружения будет возведена на бульваре Унтер-ден-Линден у Дворца кронпринцев, где в 1990 году был подписан договор об объединении Германии. Там же Хржановский намеревался воссоздать обстановку времен разделенной Германии. Акция в Берлине задумывалась как часть цикла перформансов и инсталляций под лозунгом "Свобода, Равенство, Братство", где Берлин олицетворяет "свободу", а Париж и Лондон - "равенство" и "братство".

Илья Хржановский - российский кинорежиссер, ставший известным после выхода ленты "4" в 2004 году. В настоящее время к выходу в прокат готовится его фильм "Дау" - биография физика Льва Ландау по мотивам мемуаров вдовы профессора Коры Ландау. Съемки картины проходили с 2008 года в Москве, Санкт-Петербурге, Харькове, Баку, Копенгагене и Лондоне. В ходе работы была сооружена одна из самых больших декораций в Европе - макет секретного советского НИИ. Сама лента, как утверждает продюсер Юрий Минзянов, длится более пяти часов, но выйдет в прокат в 2019 году в трехчасовой версии.