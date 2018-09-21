Более 500 тыс. человек за месяц поклонились мощам святителя Спиридона в российских городах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Более 500 тыс. человек в разных городах России успели поклониться мощам греческого чудотворца святителя Спиридона Тримифунтского начиная с 24 августа, когда святыня прибыла с острова Корфу. Об этом сказал в пятницу, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, Владимир Бабий, глава фонда князя Владимира, который выступил организатором принесения мощей в нашу страну.
"За месяц, который Спиридон Тримифунтский находится в России, его мощам поклонилось уже более полумиллиона человек", - сообщил он.
"Здесь очень много чудес произошло. Например, в маленьком подмосковном селе в Коломенском районе, где всего сто дворов, число паломников составило 25 тыс. человек. Во время принесения десницы святителя там расцвела черемуха", - рассказал Бабий.
По словам пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова, принесение мощей Спиридона Тримифунтского стало огромным духовным событием не только для церкви, но и для всей страны. "Двенадцать городов России, от Краснодара до Красноярска, смогли стать гостеприимными хозяевами на несколько дней для десницы святителя Спиридона Тримифунтского. Это стало огромным духовным событием не только для церкви, но и для всей нашей страны, потому что множество людей оно преобразило", - сказал журналистам Волков.
Он также отметил, что это событие свидетельствует о "добрососедстве и дружбе между русским и греческим народами, русской и греческой церквами, в эти непростое время, когда различные силы пытаются зафиксировать какие-то разделения и расколы". "Мы видим, что наполненные христианским духом люди наоборот соединяют народы, страны", - добавил он.
Поклонение святыне
В пятницу, в праздник Рождества Богородицы, ковчег со святыней прибыл в Москву. Поклониться мощам здесь можно будет в течение трех недель. 15 октября реликвия отправится обратно в Грецию.
Мощи Спиридона Тримифунтского побывали в Краснодаре, Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле.