Более 500 тыс. человек за месяц поклонились мощам святителя Спиридона в российских городах

"Сочи Парк" признан лучшим в России среди парков с посещением свыше 1 млн человек в год

Жюри профильного паркового конкурса оценивало количество, качество, новации и безопасность аттракционов, а также креативность развлекательных программ и проведение социальных акций

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