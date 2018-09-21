ВОЗ призвала к креативному подходу в борьбе с чрезмерным употреблением спиртного

ЖЕНЕВА, 21 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает, что государства проявят креативный подход в борьбе с алкоголизмом, применяя налоговые и иные ограничительные меры. В распространенном в пятницу в Женеве докладе ВОЗ говорится, что последствия чрезмерного употребления спиртного, выражающиеся в смерти ежегодно миллионов людей, "неприемлемо высоки".

Как следует из доклада, в мире насчитывается 237 млн мужчин и 46 млн женщин, "страдающих от расстройств, связанных с алкоголем". Эти расстройства шире распространены в странах с высокими доходами на душу населения, чем с низкими. В 2016 году от "вредоносного употребления" горячительных напитков в мире умерло свыше 3 млн человек.

"Слишком много людей в мире, их семей и общин страдают от последствий вредоносного употребления алкоголя - из-за насилия, травм, проблем с психическим здоровьем, а также вследствие таких болезней, как рак и инсульт, - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. - Настало время для усиления мер по предотвращению этой серьезной угрозы для развития здоровых обществ". Он призвал государства реализовать "креативные решения, которые спасут жизни". Среди таких шагов он назвал повышение налогов на алкогольную продукцию и введение ограничений на ее рекламу.

"Согласно прогнозам, глобальное потребление алкоголя вырастет в ближайшие 10 лет", - указывает ВОЗ. Между тем, уже сейчас в мире насчитывается 2,3 млрд людей, употребляющих спиртное. Средняя выпиваемая за один раз "доза" составляет 33 г чистого спирта, или два бокала вина. Более половины жителей стран Европы, Северной и Южной Америки, а также в стран Западной части Тихого океана употребляют алкоголь.

В докладе говорится, что налоги на алкоголь действуют в 95% стран, но лишь менее половины из них применяют другие виды ценовой стратегии, в частности, запрет на снижение цен при крупных закупках спиртного.