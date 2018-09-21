Росприроднадзор презентовал в Астрахани электронную карту загрязнения Волги

АСТРАХАНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Росприроднадзор представил электронную карту загрязнения Волги, на которой отмечены, в частности, затонувшие объекты, сбросы сточных вод, предприятия, негативно воздействующие на окружающую среду. Об этом сообщил в пятницу замруководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов в ходе выездного заседания комитета по экологии Госдумы в Астрахани.

"Карта сформирована. При необходимости доступа к ней нужно обратиться к нам, потому что здесь есть информация с объектов категории негативного воздействия. На карте можно видеть фотографии, их было сделано (с помощью аэрофотосъемки) 372 тыс.", - сказал Низамов.

По его словам, по данной карте можно будет узнать о степени загрязнения, сбросах, затонувших объектах, воздействии на Волгу промышленных предприятий. Планируется также, что карта будет использована в рамках нацпроекта "Экология".

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отметил, что депутатам комитета необходимо открыть доступ к этой карте для контроля эффективности проводимой регионами работы по оздоровлению Волги. "В качестве предложения, я считаю, что демоверсия должна находиться в открытом доступе. <…> Ценность таких ресурсов именно в том, что человек может зайти и посмотреть", - добавил Бурматов.

Волга - пятая по величине в России и самая крупная река в Европе длиной более 3 тыс. км. Среди основных проблем Волги и Волжского бассейна эксперты и экологи называют сильное загрязнение и плохое качество воды, в некоторых случаях достигающее критического уровня. Другой проблемой реки являются затонувшие суда - по подсчетам экспертов, на дне Волги лежит не менее 3 тыс. затонувших и брошенных нефтеналивных, пассажирских и грузовых судов.

Нацпроект "Экология", рассчитанный до 2024 года, включает такие федеральные программы как "Оздоровление Волги", "Чистая страна", "Чистый воздух", "Питьевая вода", "Сохранение уникальной водной системы озера Байкал", "Сохранение лесов". Ранее сообщалось, что общее финансирование нацпроекта составит 4 трлн рублей, из них на внебюджетные источники приходится 3,2 трлн рублей. Нацпроект будет представлен 24 сентября на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.