Роструд восстановил права 500 человек предпенсионного возраста по итогам проверок

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Права около 500 человек предпенсионного возраста были восстановлены по итогам внеплановых проверок Роструда, связанных с соблюдением трудового законодательства в отношении соответствующей категории сотрудников. Об этом заявил в пятницу замглавы Роструда Денис Васильев на заседании Общественного совета в Роструде.

"Проведена работа, способствующая защите трудовых прав людей предпенсионного возраста. По состоянию на начало сентября 2018 года у нас проведены предварительные внеплановые проверки на 1438 предприятиях. По результатам этих проверок можно сказать, что результатом этих проверок стало то, что 30 тыс. человек предпенсионного возраста продолжат свою трудовую деятельность и не будут уволены. Отдельно хочется сказать, что восстановлены права более 500 сотрудников предпенсионного возраста", - сказал Васильев.

В свою очередь глава Роструда Всеволод Вуколов добавил, что нарушение прав было в большинстве случаев связано с оплатой труда.