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Виктор Садовничий предложил создать журнал о достижениях университетов России

По мнению ректора МГУ, в таких журналах должна быть информация об инновационных идеях вузов, научных предприятиях, инжиниринговых центрах

УЛЬЯНОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий предложил издавать журнал "Университеты России", в котором будет собрана информация о достижениях вузов разных регионов. Об этом он сообщил в пятницу на заседании Совета ректоров вузов Приволжского федерального округа.

"Союзу ректоров необходимо издавать журнал "Университеты России". В этом годичном выпуске, десять номеров, можно рассказать о ста университетах нашей страны", - сказал он.

Садовничий добавил, что, по его мнению, в журналах должна быть информация об инновационных идеях вузов, научных предприятиях, инжиниринговых центрах. "Мне кажется, что мы могли бы этот выпуск сделать каким-то более-менее законодательно признанным, например, включить в рассылку Совета Федерации и министерств", - уточнил он.

По мнению ректора МГУ, созданием журнала вузы на федеральном уровне заявят о себе, о своей деятельности и возможностях, которые они могут предложить для страны. "Этот выпуск можно было бы сделать таким органом Союза ректоров. И, я еще раз повторю, необходимо придать ему определенный статус, подумаем какой", - отметил он.

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РоссияСадовничий, Виктор Антонович
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