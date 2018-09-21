Около 3 тыс. полицейских обеспечат правопорядок во время матча ЦСКА - "Спартак" в Москве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 3 тыс. сотрудников полиции, Росгвардии, а также частных охранных организаций обеспечат общественный порядок на футбольном матче между московскими ЦСКА и "Спартаком", который состоится М. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Встреча восьмого тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Спартаком" состоится 23 сентября на стадионе "ВЭБ-Арена" и начнется в 19:00 мск.

"Для обеспечения безопасности и общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории задействуют наряд численностью около 3 тысяч человек: сотрудников полиции и Росгвардии - порядка 2 тысяч человек, работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб - около 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Перед началом матча состоятся проверки территории на предмет антитеррористической защищенности, в том числе с привлечением кинологов.

Власти Москвы призывают зрителей соблюдать общественный порядок, чтобы не попасть в список правонарушителей. "На нарушителей порядка могут быть составлены протоколы об административном правонарушении, в том числе и по статье 20.31 КоАП РФ, на основании которой для болельщиков- нарушителей может быть вынесен запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований", - отмечается в сообщении пресс-службы департамента.