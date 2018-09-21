Лавров: храм в память семьи Николая II в Баня-Луке станет элементом культурного центра

БАНЯ-ЛУКА, 21 сентября. /ТАСС/. Православный храм в память семьи российского императора Николая II, возведенный в центре Баня-Луки, столицы Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, станет ключевым элементом будущего русско-сербского культурного центра. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи и переговоров с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

"Очень признательны нашим друзьям за поддержку инициативы возведения в центре Баня-Луки православного храма в память семьи Николая II, - отметил Лавров. - Это будет ключевым элементом будущего русско-сербского культурного центра".

Глава МИД РФ высоко оценил усилия руководства Республики Сербской по "укреплению контактов между людьми, между нашими народами, которых связывают узы дружбы, исторические и духовные корни". "Бережное отношение к нашей общей славной истории проявляется и в том, что в Республике Сербской второй год подряд проводится акция "Бессмертный полк" 9 мая, как и в России", - подчеркнул Лавров.