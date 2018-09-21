В Пензе открыли памятник исследователю Аляски Лаврентию Загоскину

ПЕНЗА, 21 сентября. /ТАСС/. Бронзовый бюст российскому путешественнику XIX века, исследователю Аляски Лаврентию Загоскину открыли в пятницу у музея народного творчества в Пензе. Об этом сообщил ТАСС председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

"Сегодня в Пензе у музея народного творчества был открыт бюст Лаврентию Загоскину. К реализации этого проекта мы шли долгих семь лет", - сказал Пантюшов, уточнив, что памятник был создан и установлен на средства президентского гранта.

Автором бронзового бюста является выпускник пензенского художественного училища Илья Порватов. Высота памятника вместе с гранитным постаментом составляет около трех метров. Здание музея, возле которого он установлен, до 1866 года было усадьбой, которая принадлежала тете Загоскина Варваре Никаноровне, отмечается на сайте регионального отделения РГО.

Установка бюста прошла в рамках проекта по популяризации наследия Загоскина, который реализует пензенское отделение РГО. До конца 2018 года, когда отмечается 210-летие со дня рождения путешественника, в регионе будет реализовано еще несколько инициатив, посвященных памяти исследователя Аляски, рассказал ТАСС Пантюшов. "В частности, мы планируем высадить 210 деревьев в честь Загоскина в одном из скверов Пензы, подвести итоги конкурса детского рисунка и литературного конкурса, которые посвящены его памяти, а также провести творческий вечер", - отметил собеседник.

Кроме Пензы, памятник Загоскину установлен только в Рязани, где путешественник прожил свои последние годы.

Лаврентий Загоскин родился 21 мая 1808 года в Пензенской губернии. После окончания Морского кадетского корпуса служил в Каспийской флотилии и на Балтийском флоте, а затем в Русско-Американской компании. В 1842-1846 годах предпринял несколько экспедиций на Аляску, по итогам которых составил описание полуострова и населявших его народностей. Скончался 22 января 1890 года в Рязанской губернии.