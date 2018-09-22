В Приморье открыли памятник погибшему в Сирии герою России Асапову

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Торжественная церемонии открытия памятнике герою России, генерал-лейтенанту Валерию Асапову, погибшему в Сирии при обстреле командного пункта, прошла в субботу в Приморском городе Уссурийске на Аллее Славы на территории штаба пятой армии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Открывая памятник герою Российской Федерации Валерию Асапову, мы отдаем дань глубокого уважения настоящему патриоту своей Родины. Целеустремленность, упорство и высочайший профессионализм позволили пройти ему тяжелейший боевой путь от командира взвода до командующего армией. Без сомнения, памятник будет напоминать всем военнослужащим и жителем Уссурийска о том, что среди нас жил и служил замечательный человек и настоящий офицер", - передает пресс-служба слова начальника штаба пятой общевойсковой армии Александра Игнатенко.

На открытии присутствовали командование и личный состав пятой Армии, родственники Валерия Асапова, представители краевой и городской администраций, депутаты Думы уссурийского городского округа, ветераны, члены общественных организаций, юнармейцы, суворовцы. В знак уважения присутствующие возложили цветы к памятнику герою.

Валерий Асапов родился 1 января 1966 года в городе Малмыж (Кировская область), окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, а затем Военную академию имени М.В. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. Прошел первую чеченскую кампанию, с октября 2016-го занимал должность командующего пятой армией. Был награжден многочисленными орденами и медалями.

23 сентября 2017 года генерал-лейтенант Асапов, являлся старшим группы российских военных советников, получил смертельное ранение при минометном обстреле боевиками командного пункта сирийской армии. Валерий Асапов посмертно удостоен высшей государственной награды Сирии - ордена "Герой Республики" и медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации.