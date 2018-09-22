Туристический маршрут по местам Толстого и Тургенева открыли в Туле и Орле

ТУЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Двухдневный туристический маршрут с посещением, в частности, музея-заповедника Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области и музея-заповедника И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области, официально открыли 22 сентября. Маршрут создан в рамках федерального проекта детского образовательного туризма "Живые уроки", сообщили журналистам в пресс-службе правительства Тульской области.

"В Туле в субботу состоялось открытие туристического маршрута "Незабываемое железнодорожное путешествие по следам героев И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого". Эта двухдневная поездка с посещением музеев на станциях "Ясенки", "Плавск", "Чернь", "Козлова засека", экскурсиями в музее-усадьбе Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" и в музеях-заповедниках И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" и "Бежин луг", - сказали в пресс-службе.

Партнерами проекта стали РЖД и "Центральная пригородная пассажирская компания", которые будут обеспечивать проезд школьников. "Программа включает проезд на рельсовом автобусе, проживание в гостинице в центре Тулы, питание и сопровождение гида-экскурсовода", - отметили в пресс-службе.

Планируется, что маршрут включат в перечень экскурсионных предложений ведущие туристические компании.

По мнению первого заместителя председателя правительства Орловской области Александра Бударина, новый маршрут поможет развитию классического музейного туризма. "Основная ценность этого проекта в том, что орловские и тульские школьники поближе познакомятся с творчеством и биографией писателей. Этот маршрут поможет развить не только событийный туризм, а классический музейный", - отметил он.