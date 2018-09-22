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Пенсионный закон

Около 650 человек пришли в Самаре на митинг против изменений пенсионной системы

Проведение акции было согласовано с местными властями

САМАРА, 22 сентября. /ТАСС/. Около 650 человек собрались в субботу в Самаре на организованный КПРФ митинг против изменений пенсионной системы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

"В ходе общественно-политического мероприятия в сквере "Родина" в Самаре нарушений общественного порядка не допущено. В мероприятии приняли участие около 650 человек", - сказали в пресс-службе главка полиции.

Проведение акции было согласовано с местными властями. По итогам митинга была принята резолюция, которая содержит требования отмены законопроекта об изменениях пенсионной системы, прекращения роста цен на топливо, отмены повышения НДС и прекращения роста тарифов ЖКХ.

Теги
Пенсионный законРоссияСамарская область
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