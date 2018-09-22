Горнолыжную трассу на курорте в Алтайском крае откроют в ноябре 2018 года

БАРНАУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Новая трасса в самом высокогорном в Алтайском крае горнолыжном комплексе на строящемся курорте "Белокуриха-2" откроется в конце ноября. Об этом сообщил журналистам генеральный директор якорного инвестора "Белокурихи-2" - компании "Курорт Белокуриха" Константин Ежов.

"В планах у нас начать эксплуатацию в конце ноября - начале декабря. Перепад высот здесь 250 метров, протяженность трассы около километра", - сказал Ежов, добавив, что на трассе можно будет проводить соревнования по слалому-гиганту и обычному слалому.

По его словам, в этих местах в горах бывает до одного-двух метров снега в конце осени, и в этом году искусственного оснежения трассы не будет. При этом Ежов добавил, что ведутся переговоры с компаниями, занимающимися искусственным снежным покровом - это поможет не зависеть от природных факторов. На площадке будут доступен прокат инвентаря, появятся кафе и прочая инфраструктура отдыха.

В этом году уже была запущена в эксплуатацию тюбинговая трасса. Ежов пояснил, что сейчас идет работа с Российской федерацией биатлона по строительству биатлонного стадиона и трасс разных уровней. Также ведется проектирование лыжероллерной трассы для спортсменов и туристов.

"Ведем строительные работы по устройству бугельного подъемника. Сегодня мы приступили к фундаментам, выполнили почти все земляные работы. Следующий этап - установка металлических конструкций подъемника", - отметил Ежов.

Развитие горнолыжной инфраструктуры

Как сообщалось ранее, стоимость самого высокогорного в крае горнолыжного комплекса "Алтайские горы", который расположен на высоте 933 м над уровнем моря, составит порядка 80 млн рублей, которые вложит компания "Курорт Белокуриха". Предполагается, что пропускная способность подъемников составит 720 человек в час.

В общей сложности инвесторы вложат более 500 млн руб. в "Белокуриху-2" в 2018 году. За время создания курорта в него направлено около 3 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей - средства госбюджета. Проектная стоимость курорта - 10 млрд рублей, но эксперты отмечали, что к окончанию строительства она может вырасти в три-четыре раза.

"Белокуриха-2" строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". "Белокуриха-2" - государственно-частный проект в рамках федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма".