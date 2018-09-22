Спецпредставитель президента призвал решать вопрос блокировки Telegram путем компромисса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Вопросы, касающиеся блокировки мессенджера Telegram и других интернет-ресурсов, должны решаться путем компромисса. Такое мнение высказал журналистам в субботу спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков после лекции о цифровизации в кампусе Санкт-Петербургского государственного университета "Михайловская дача".

"Невозможно навсегда заблокировать какой-то один ресурс, и невозможно позволять какому-то одному ресурсу проводить абсолютно самостоятельную от государства политику. Поэтому поиск компромисса по-прежнему остается на повестке дня", - сказал Песков, отвечая на вопрос о блокировке Telegram.

Он отметил, что технической возможности для полной блокировки какого-либо ресурса в мире не существует, но есть возможность ограничения доступа к нему определенных категорий пользователей, регулирования процента использования. Одновременно с этим, по мнению Пескова, "невозможно создать раз и навсегда законодательство, которое бы регулировало развитие новых технологий в интернете".

"Надо смотреть на подходы, связанные не с законодательным регулированием на уровне стандартов или с антимонопольным регулированием, а использовать другие меры и возможности - более быстрые, которые были бы приближены к цифровой эпохе", - считает он.

Таганский суд Москвы 3 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера по причине отказа Telegram предусмотреть техническую возможность предоставления ФСБ ключей шифрования сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки. В мае в интервью ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что мессенджер работает с перебоями у 15-40% пользователей, а отток рекламы и людей составляет порядка 25% с начала блокировки.