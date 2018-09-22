Папа Римский Франциск призвал к единству и заявил об опасности "воздвижения стен"

ВИЛЬНЮС, 22 сентября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск вновь указал на опасность воздвижения стен и призвал к единству и братству. Об этом понтифик заявил в субботу в Вильнюсе, с посещения которого начался его визит в прибалтийские республики.

"Когда мы закрываемся из страха от других, когда выстраиваем стены и баррикады, мы перестаем слышать Христа. Мы выстроили слишком много крепостей в прошлом, но сейчас наступило время смотреть в лицо друг другу и видеть братьев, и продолжать путь вместе, признавая ценность братства и единства", - сказал Франциск перед посещением часовни Девы Марии Милосердия, расположившейся над вратами Зари (Святыми воротами), единственными оставшимися от древних стен старого города, подвергавшегося неоднократным разрушениям. В часовне сохранились четки, преподнесенные Иоанном Павлом II, который побывал здесь четверть века назад.

На площади вокруг часовни находятся католический костел, греко-католическая церковь, а также православный храм Святого Духа с нетленными мощами святых виленских мучеников Иоанна, Антония и Евстафия. Там же располагается резиденция главы православной епархии архиепископа Виленского и Литовского митрополита Иннокентия. Владыка сердечно приветствовал Папу.

Ранее Франциск, который уделяет большое внимание экуменическому диалогу в целом и с православными в особенности, по дороге в Вильнюс сказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что "католики и православные - братья".

В программе визита понтифика также значится встреча с молодежью на площади перед главным католическим храмом Вильнюса - кафедральным собором святых Станислава и Владислава, а также возложение цветов к статуи Сибирской мадонны. Деревянная скульптура Девы Марии была создана в 1955 году литовским ссыльным Йонасом Малдутисом. Она была установлена на кладбище в поселке Корбик в Красноярском крае, где проживали сосланные литовцы. Костела у них не было, поэтому скульптура стала местом, у которого молились ссыльные.

Скульптура была перевезена в Литву десять лет назад, отреставрирована и в январе 2018 года установлена в одной из часовен кафедрального собора.

В воскресенье понтифик переместится в Каунас, второй крупнейший город Литвы, где состоится центральное событие этой части поездки. Папа возглавит воскресную службу, на которой ожидаются до 150 тыс. верующих, не только из Литвы, но и соседней Польши, и с Украины.