Васильев поручил проработать вопрос строительства школы в Дагестане на месте сгоревшей

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев поручил региональному правительству проработать вопрос о строительстве нового общеобразовательного учреждения на месте сгоревшей накануне школы в селе Миатли Кизилюртовского района. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе администрации главы и правительства РД.

В пресс-службе также отметили, что ученики сгоревшей школы продолжат учебу в соседнем селе.

"На занятия и обратно детей будут перевозить на школьных автобусах. В ближайшее время поступят новые автобусы и несколько из них также будут направлены в Кизилюртовский район", - приводит пресс-служба слова врио заместителя председателя правительства Дагестана - министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой.

Ранее сообщалось, что в 23:54 мск 21 сентября поступила информация о том, что в населенном пункте Миатли Кизилюртовского района произошло возгорание в здании сельской средней школы. В результате пожара здание выгорело. Пожар удалось полностью ликвидировать в 05:20 мск, его площадь составила 517 кв. м. Пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются.