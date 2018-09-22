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Васильев поручил проработать вопрос строительства школы в Дагестане на месте сгоревшей

Сообщение о возгорании в здании школы в селе Миатли Кизилюртовского района поступило поздно вечером 21 сентября, в результате пожара никто не пострадал

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев поручил региональному правительству проработать вопрос о строительстве нового общеобразовательного учреждения на месте сгоревшей накануне школы в селе Миатли Кизилюртовского района. Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе администрации главы и правительства РД.

"Глава Дагестана поручил правительству республики проработать вопрос о строительстве новой школы на месте сгоревшей", - сообщили в пресс-службе.

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В пресс-службе также отметили, что ученики сгоревшей школы продолжат учебу в соседнем селе.

"На занятия и обратно детей будут перевозить на школьных автобусах. В ближайшее время поступят новые автобусы и несколько из них также будут направлены в Кизилюртовский район", - приводит пресс-служба слова врио заместителя председателя правительства Дагестана - министра образования и науки республики Уммупазиль Омаровой.

Ранее сообщалось, что в 23:54 мск 21 сентября поступила информация о том, что в населенном пункте Миатли Кизилюртовского района произошло возгорание в здании сельской средней школы. В результате пожара здание выгорело. Пожар удалось полностью ликвидировать в 05:20 мск, его площадь составила 517 кв. м. Пострадавших нет, причины ЧП устанавливаются.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияДагестан
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