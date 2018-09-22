Байкеры установили на "Севмаше" в Северодвинске флаг первой советской атомной подлодки

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Мотопробег, посвященный 60-летию с момента вступления в строй первой советской атомной подлодки "Ленинский комсомол", прошел в субботу в Северодвинске Архангельской области. Его участники установили на территории верфи "Севмаш", где была построена субмарина, ее флаг, рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия.
"В мотопробеге приняли участие два северодвинских мотоклуба - North Python и Fire Bike. Около 50 мотоциклистов проследовали с флагом по улицам города и прибыли к "Севмашу". 12 байкеров - работников "Севмаша" и "Звездочки" (Центра судоремонта "Звездочка" - прим. ТАСС) - проехали к конечной точке пробега - памятнику строителям первой отечественной атомной подводной лодки, расположенному на территории завода", - сказали в пресс-службе.
Флаг президенту мотоклуба North Python Дмитрию Шевкаленко передал участник строительства и испытаний первой атомной подлодки Валерий Захаров. "В нашем мотоклубе более 80% участников - это работники "Севмашпредприятия", а сам я работал в 42-м цехе (где строили "Ленинский комсомол" - прим. ТАСС)", - сказал журналистам Шевкаленко.
Подводная лодка К-3 (с 9 октября 1962 года - "Ленинский комсомол") была заложена 24 сентября 1955 года на заводе №402 (ныне "Севмаш") в цехе №42 в обстановке строжайшей секретности. Она была спущена на воду 9 августа 1957 года, приемный акт подписан 17 декабря 1958 года. На борту субмарины 8 сентября 1967 года произошел пожар, жертвами которого стали 39 моряков, однако из боевого состава флота "Ленинский комсомол" был выведен только в 1987 году.
22 сентября 1983 года на территории "Севмаша" был открыт памятник строителям атомной подлодки К-3.