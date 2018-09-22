{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арктика сегодня

Байкеры установили на "Севмаше" в Северодвинске флаг первой советской атомной подлодки

В мотопробеге, посвященному 60-летию с момента вступления в строй подлодки "Ленинский комсомол", приняли участие около 50 байкеров

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Мотопробег, посвященный 60-летию с момента вступления в строй первой советской атомной подлодки "Ленинский комсомол", прошел в субботу в Северодвинске Архангельской области. Его участники установили на территории верфи "Севмаш", где была построена субмарина, ее флаг, рассказали ТАСС в пресс-службе предприятия.

"В мотопробеге приняли участие два северодвинских мотоклуба - North Python и Fire Bike. Около 50 мотоциклистов проследовали с флагом по улицам города и прибыли к "Севмашу". 12 байкеров - работников "Севмаша" и "Звездочки" (Центра судоремонта "Звездочка" - прим. ТАСС) - проехали к конечной точке пробега - памятнику строителям первой отечественной атомной подводной лодки, расположенному на территории завода", - сказали в пресс-службе.

Флаг президенту мотоклуба North Python Дмитрию Шевкаленко передал участник строительства и испытаний первой атомной подлодки Валерий Захаров. "В нашем мотоклубе более 80% участников - это работники "Севмашпредприятия", а сам я работал в 42-м цехе (где строили "Ленинский комсомол" - прим. ТАСС)", - сказал журналистам Шевкаленко.

Подводная лодка К-3 (с 9 октября 1962 года - "Ленинский комсомол") была заложена 24 сентября 1955 года на заводе №402 (ныне "Севмаш") в цехе №42 в обстановке строжайшей секретности. Она была спущена на воду 9 августа 1957 года, приемный акт подписан 17 декабря 1958 года. На борту субмарины 8 сентября 1967 года произошел пожар, жертвами которого стали 39 моряков, однако из боевого состава флота "Ленинский комсомол" был выведен только в 1987 году.

22 сентября 1983 года на территории "Севмаша" был открыт памятник строителям атомной подлодки К-3.

Теги
РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
МЧС предупредило о дожде и сильном ветре до вечера воскресенья в Подмосковье
Порывы ветра могут достигать 17 м/с, сообщили в региональном главке ведомства
Читать полностью