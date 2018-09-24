Минниханов поручил модернизировать методы обучения татарскому языку

"Недавнее общественное обсуждение законопроекта об изучении родных языков народов РФ выявило определенные точки напряжения и особенное значение этой темы для будущего многонациональной культуры нашей страны <…> Вместе с тем, обсуждение языкового вопроса должно стать серьезным уроком для нашей системы образования, для всех нас. То, что длительное время не решались вопросы совершенствования методик и технологий обучения татарскому языку - наше серьезное упущение. Министерству образования и науки республики во взаимодействии с федеральным министерством необходимо оперативно предпринимать меры, направленные на исправление ситуации", - сказал он в понедельник, выступая с ежегодным посланием Государственному Совету Татарстана.

Госдума в июле этого года приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о родных языках. В школах, программа которых включает предмет "Родной язык", его изучение остается обязательным, при этом можно будет выбрать конкретный язык, в том числе русский как родной.

В документе сказано, что федеральные образовательные стандарты обеспечивают "возможность получения образования на родных языках из числа языков народов РФ, изучения государственных языков республик РФ, родных языков из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка". Также закрепляется "свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ". Язык, который будут изучать ученики, выберут их родители. Они должны будут подать соответствующее заявление при приеме или переводе детей на программы дошкольного, начального общего и основного общего образования.