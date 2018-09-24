"Молодежка ОНФ" выявила в стране около 1,3 тыс. потенциально опасных детских объектов

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Команда молодежного направления Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Молодежка ОНФ" выявила за два летних месяца около 1,3 тыс. детских объектов в 78 регионах, где нарушены нормы безопасности. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Москве руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

По его словам, рейды в регионах России проходили с 1 июля по 31 августа в ходе первого этапа всероссийской акции "Безопасность детства". Активисты проверяли места отдыха детей: детские площадки, игровые комплексы, торгово-развлекательные центры, аттракционы, а также пляжи.

"В ходе первого этапа акции "Безопасность детства", которую "Молодежка ОНФ" проводит совместно с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка, мы обнаружили проблемы на 1238 объектах", - сказал Кастюкевич.

Он уточнил, речь идет о неустойчивых конструкциях на спортивных площадках, арматуре, камнях на детских площадках, оголенных проводах и незаваренных канализационных люках вблизи таких объектов.

"По возможности обнаруженные нарушения и неисправности участники команд "Молодежи ОНФ" в регионах устраняли своими силами на месте в оперативном режиме. На сегодняшний день устранено 30% выявленных в ходе акции нарушений", - подчеркнул Кастюкевич.

Он отметил, что подобные рейды будут продолжены.