Парк с "секретными" садами и понтонами появится на территории бывшего завода ЗИЛ в Москве

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Парк у набережной Москвы-реки с "секретными" садами, местами для пикников и променадом появится на территории бывшего завода ЗИЛ. Как сообщается в понедельник на сайте столичной мэрии, новый парк получит название "На набережной", его благоустройство начнется в 2019 году.

"Концепция благоустройства разрабатывалась с учетом сохранения уже существующих деревьев и посадкой новых, устройством пешеходных и велосипедных маршрутов. Парк "На набережной" станет непосредственной частью зеленого пояса парков ЗИЛа - это территории искусства, спорта, культуры и отдыха, публичное пространство, доступное в любое время суток", - приводит портал слова и.о. главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Протяженность парка составит почти четыре километра, а площадь - более 18 гектаров. Отмечается, что вдоль набережной планируется создать прогулочную аллею длинной полтора километра. На всей территории парка расположатся полянки и холмы для пикников, а также "секретные" сады - огороженные деревьями и кустарниками места со скульптурами, фонтанами и ландшафтными композициями. Кроме того, для любителей активного отдыха обустроят беговую и велосипедную дорожки на всей протяженности парка, а также детские площадки и спортивные площадки с тренажерами.

Специалисты обустроят и набережную: там появится променад, к реке оборудуют спуски и установят понтоны. На воде планируется построить террасу со смотровой площадкой, а в прибрежной зоне - несколько сцен. Согласно проекту, в парк "На набережной" можно будет прибыть и по воде, для этого обустроят три причала для речных трамвайчиков.

О застройке бывшего ЗИЛ

Завод имени Лихачева (ЗИЛ) был основан в 1916 году. С 1924 по 2009 год он выпустил около 8 млн грузовых автомобилей, 40 тыс. автобусов и 12 тыс. легковых автомобилей, холодильники, велосипеды. К началу 21 века территория приносила 1-2 млрд рублей убытков городу ежегодно. В 2013 году производство на заводе было приостановлено.

Власти Москвы приняли проект перепланировки территории завода. В целом реализация проекта по реорганизации бывшей промзоны займет около 10-15 лет, будет реновировано 392 га - это самый большой проект обновления бывшей промышленной зоны в Европе. Общая площадь застройки ЗИЛа и прилегающих к нему территорий - 6,4 млн кв. м, из которых 4,7 млн кв. м находятся непосредственно на заводской земле. Всего у глобального проекта 11 очередей запуска. Среди девелоперов территории - "Группа ЛСР", "АФК Система", КГ "ТЭН".

Промзону разделили на девять частей для строительства жилых микрорайонов, делового центра, парка, спортивного кластера и предприятия по производству автомобилей. В итоге здесь должен появиться "город в городе" с транспортной инфраструктурой, рабочими местами, социальными объектами, велодорожками, площадками для отдыха и творчества и даже филиал петербургского "Эрмитажа". По решению властей города, улицы, бульвары и проспекты назовут именами знаменитых художников, работников ЗИЛа, его основателей и директора.

Некоторые бывшие заводские корпуса сохранят и переделают под деловые центры. Автомобильное сборочное производство ЗИЛа оставят, но площадь цехов станет меньше. От жилья их отделит зеленая зона.