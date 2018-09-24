Кузнецова: почти 500 детей погибли во время неорганизованного отдыха в летние каникулы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Почти 500 детей погибли в РФ за период летних каникул 2018 года во время неорганизованного отдыха. Об этом сообщила в понедельник со ссылкой на данные Следственного комитета России уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"По данным Следственного комитета, за период летних каникул 2018 года во время неорганизованного отдыха погибли 492 ребенка, из них 343 утонули", - проинформировала она, уточнив, что "это больше чем в прошлом году, в прошлом году - 294 [ребенка]".

Детский омбудсмен констатировала, что "несовершеннолетние, которые без организованного досуга и контроля взрослых находятся на улицах, больше всех подвержены опасности". При этом, обратила она внимание, "больше половины детского населения [России] в этом, как и в прошлом году, в возрасте от 7 до 17 лет не заняты организованными формами детского отдыха".

Кузнецова рекомендовала региональным властям разработать программы безопасности детства. "Видя сегодняшнюю ситуацию в регионах, нам хотелось бы предложить: рекомендовать регионам разработать и принять программы по созданию условий комфортного и безопасного пребывания детей на улицах", - сказала она. Уполномоченный также предложила Госдуме "рассмотреть возможность проработки специального порядка распоряжения опасными для жизни и здоровья объектами".