Адвокат Верзилова просит следователей проверить версию о его отравлении

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Адвокат издателя "Медиазоны" Петра Верзилова просит Главное следственное управление СК по Москве провести проверку по факту возможного отравления активиста. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

Он просит следователей проверить, было ли совершено в отношении Верзилова покушение на убийство (ч. 3 ст. 30 и пункт "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ) "в связи с выполнением потерпевшим общественного долга по расследованию убийства российских журналистов в Центрально-Африканской Республике". Кроме того, адвокат просит проверить действия сотрудников полиции или ФСБ по статье о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в связи с незаконными оперативно-разыскными мероприятиями, обыском, задержаниями и лишением свободы активиста.

Верзилов в середине сентября был доставлен в токсико-реанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Москве. Затем он был транспортирован самолетом в Германию, где немецкие врачи предположили, что он мог быть отравлен.

Верзилов известен скандальными акциями, до 2009 года был лидером арт-группы "Война", активным участником панк- группы Pussy Riot. 15 июля три ее участницы Ольга Пахтусова, Вероника Никульшина, Ольга Курачева, а также сам Верзилов во время финального матча чемпионата мира по футболу в Москве выбежали на поле одетыми в полицейскую форму. Они были признаны виновными по статьям 17.12 КоАП (Незаконное ношение форменной одежды") и 20.31 КоАП ("Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований").