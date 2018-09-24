В Карачаево-Черкесии впервые организуют проект по формированию кадрового резерва

ЧЕРКЕССК, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Карачаево-Черкесии (КЧР) начало подготовку проекта по формированию кадрового резерва, это первый подобный опыт в республике, сообщается в понедельник на официальном сайте главы и правительства КЧР.

"Такие проекты уже успешно реализовали ряд субъектов, эту практику нужно тоже посмотреть. Участие в этой программе, которая будет реализована впервые в республике, должно дать жителям Карачаево-Черкесии, особенно молодежи, возможность самореализации, удачного карьерного роста, а самое главное, они смогут быть полезными своей малой Родине", - цитирует сайт главу республики Рашида Темрезова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы и правительства КЧР, сейчас определяется формат реализации проекта, возможные сроки проведения. Предварительно известно, что его участниками смогут стать специалисты и активные граждане любого возраста. Работу по подготовке проекта координирует руководитель администрации главы и правительства КЧР Мурат Озов.

Региональные конкурсы по формированию кадрового резерва проходят во многих российских территориях. Одним из самых масштабных стал кадровый конкурс "Мой Дагестан" - его участниками стали не только жители республики, но и других территорий. В общей сложности поступило более 6 тыс. заявок из всех регионов страны.

В стране также реализуется программа кадрового управленческого резерва и Всероссийский конкурс "Лидеры России", которая была запущена в 2017 году как часть новой системы социальных лифтов. В 2017-2018 годах в общей сложности прошли обучение 74 слушателя: заместители руководителей федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры компаний с государственным участием, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители руководства субъектов РФ. По результатам обучения 22 управленца получили новые назначения, включая Министра транспорта РФ Евгения Дитриха и Министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.