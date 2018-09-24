Участники "Формула Студент" считают, что фестиваль дает развитие техническим вузам РФ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Участие в московском фестивале "Формула Студент" даст толчок развитию в России студенческих команд, занимающихся под эгидой своих вузов созданием гоночных болидов по международным стандартам "Формула Студент" и "Баха". Такое мнение высказали в понедельник ТАСС участники соревнований, прошедших в столице 21-23 сентября.

В фестивале, состоявшемся на территории ЦПКиО имени Горького уже в пятый раз, приняли участие 17 команд из 10 регионов России. При этом победителями стали гости из Тольятти и Белгорода. Центральным событием стали соревнования гоночных болидов, созданных руками студентов.

Первый турнир в карьере

"Это первый турнир в нашей карьере - за два года существования команды мы спроектировали и построили только один автомобиль, подходящий по регламенту, и это наше первое соревнование. Для нас это в первую очередь получение опыта, потому что идет контакт с другими командами, потому что мы обмениваемся теми технологиями, которые применяли для постройки машины", - рассказал корркспонденту ТАСС Артем Ященко, капитан и пилот команды "БСТУ Рейсинг Тим" Брянского государственного технического университета.

Первыми стали эти соревнования и для команды "СРТ Баха" Белгородского государственного технического университета. "Команда существует с октября прошлого года, это наше первое соревнование, первая машина. Участие в этих соревнованиях дает нам статус, то есть мы заявили о своем существовании - мы все-таки молодая команда, о нас мало кто знает. Даже участие здесь - это серьезная заявка", - говорит Денис, механик команды.

"Вообще по классу "Баха" это первый фестиваль в России. В зарубежных вузах это считается огромной галочкой для вуза, если у него есть "Формула Студент" и "Баха". Это такие внеучебные направления для студентов, которые развивают себя как инженеры, как творческие люди. Просто в России это не так развито, на Западе практически у каждого вуза есть команды, и когда у них проходят соревнования - это до ста команд, огромное количество", - рассказал корреспонденту ТАСС Евгений, капитан команды "Баха МАДИ" Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

По его словам, опыт участия в московском фестивале позволяет задуматься о международных соревнованиях. "Мы сейчас посмотрели свои силы, представили, как это бывает, и когда мы дойдем до уровня, что мы можем поехать на международные соревнования, мы это сделаем", - сказал он.

Талантливые студенты

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, в свою очередь, заметил, что те решения, которые участники нашли при создании своих болидов, стали плодом командной работы. "Построенные своими руками машины дадут возможность развивать себя и как команды, и как специалистов- инженеров", - сказал он, напомнив, что в массовое производство зачастую приходят решения, обкатанные на спортивных автомобилях в рамках "Формулы-1".

Фурсин выразил надежду на то, что представители отечественного автопрома обратят внимание на талантливых студентов, ставших победителями фестиваля. "Я надеюсь, что наши автопромщики, в первую очередь, будут смотреть на этих ребят, на эти команды, которые в дальнейшем могут привлекаться в качестве ведущих инженеров наших московских и российских автопредприятий", - заключил глава департамента.