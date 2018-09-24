Начало отопительного сезона в Мурманске стало самым поздним за последние 5 лет

МУРМАНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон начался в Мурманске 24 сентября и на фоне многочисленных температурных рекордов этого года стал самым поздним за последние пять лет - последний раз во второй половине сентября отопительный сезон в регионе начался в 2013 году, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала "Кольский" энергокомпании ТГК-1.

"Последние пять лет отопительный сезон в Мурманске начинали не позднее 13 сентября, в этом году он стартовал 24 сентября", - сказали в пресс-службе.

При этом еще в минувшие выходные погода в Мурманске установила очередной "теплый" рекорд. В Мурманске температура 22 сентября превысила плюс 17 градусов, что случалось только дважды за всю 100-летнюю историю наблюдений.

Ранее несколько температурных рекордов было побито в августе - как в отдельные дни, так и в целом по месяцу.

Уже в ночь на вторник синоптики прогнозируют первые заморозки. По данным мурманского гидрометцентра, в отдельных районах температура понизится до минус трех градусов. Во вторник в дневные часы ожидается от 4 до 9 градусов тепла.