В Лондоне обнаружили письмо Галилея, стоившее ему обвинений в ереси

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Письмо Галилео Галилея (1564-1642), послужившее основанием для обвинения его в ереси инквизицией, обнаружено в Лондоне. Об этом сообщил журнал Nature.

Находка была сделана 2 августа, однако известно о ней стало только сейчас. "Я не мог поверить, что обнаружил письмо, которое фактически все ученики Галилея считали безнадежно утерянным, - заявил историк из Бергамского университета Сальваторе Риччардо. - Это кажется еще более невероятным, потому что письмо было найдено не в каком-нибудь малоизвестном книгохранилище, а в самой библиотеке Королевского общества".

На семи страницах, написанных 21 декабря 1613 года и подписанных инициалами G.G. (Galileo Galilei), Галилей излагал своему другу Бенедетто Кастелли теорию о движении Земли вокруг Солнца. Этот тезис противоречил официальной позиции церкви, согласно которой Земля была недвижимой.

Специалисты полагают, что существует несколько копий и две версии письма, адресованного Кастелли. Одна из версий хранится в архивах Ватикана, а другая 7 февраля 1615 года была направлена инквизиции. Поскольку до сих пор исходная версия письма, как считалось ранее, была утеряна, оставался открытым вопрос, правда ли высказывания Галилея были настолько резкими, как утверждала инквизиция. Теперь же прояснением данного вопроса займутся эксперты.

Галилео Галилей - итальянский астроном, физик и изобретатель, один из основоположников современной механики. Выдвинул идею об относительности движения, установил законы инерции, свободного падения и движения тел по наклонной плоскости. Создал один из первых телескопов. С его помощью открыл среди прочего четыре спутника Юпитера, фазы Венеры и пятна на Солнце.

Галилей защищал гелиоцентрическую систему мира Николая Коперника. Под давлением суда инквизиции (1633) публично отрекся от нее и до конца жизни был заточен на своей вилле близ Флоренции. В 1992 году реабилитирован по решению Папы Римского Иоанна Павла II.