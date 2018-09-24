Победивший во Владимирской области Сипягин намерен решить проблему мусорных полигонов

ВЛАДИМИР, 24 сентября. /ТАСС/. Победивший на выборах губернатора Владимирской области Владимир Сипягин планирует провести модернизацию мусорных полигонов в регионе и изменить территориальную схему по обращению с отходами.

"Срок действия свалок, которые находятся отдельных районах, уже подходит к концу. Необходимо принимать решение, и это будет согласовано с жителями Владимирской области, необходимо модернизировать свалки, точечно решать проблемы каждого отдельно взятого полигона" - сказал Сипягин журналистам в понедельник в ходе пресс-конференции после второго тура выборов.

По его словам, региональная территориальная схема по обращению с отходами "требует актуализации". "Это стопроцентно мое мнение: она не соответствует тому, как будет развиваться эта сфера. Уверен в этом", - добавил Сипягин.

Он уточнил, что обратит внимание на компании, уже построившие мусорные полигоны или планирующие их возведение. "Будет самое пристальное внимание в деятельности тех компаний, которые работают в этой сфере. Потому что и я, и мои дети живут во Владимирской области, и я хочу, чтобы мы жили долго и счастливо с точки зрения здоровья <...> Необходимо внедрять передовые технологии как на действующих полигонах, так и на тех полигонах, которые в случае необходимости будут строиться", - полагает он.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области в 2018 году закончится ресурс вместимости на Киржачском полигоне, Юрьев-Польской свалке. Кроме того, почти заполнен Кольчугинский полигон и Меленковская свалка, свалка в городе Собинка закрыта по решению прокуратуры, таким образом, практически исчерпан ресурс пяти из десяти полигонов. До 2026 года в соответствии с территориальной схемой области обращения с отходами, разработанной в 2016 году, предусмотрено строительство восьми мусоросортировочных станций, шести автоматических мусоросортировочных комплексов (экотехнопарков), реконструкция пяти полигонов захоронения твердых коммунальных отходов, строительство одного объекта переработки крупногабаритных отходов, строительство одного объекта обработки строительных отходов на действующем полигоне и строительство резервного объекта захоронения.

О выборах во Владимирской области

Во Владимирской области был назначен второй тур губернаторских выборов, поскольку по итогам единого дня голосования 9 сентября ни один из четырех претендентов на должность главы региона не смог набрать более 50% голосов избирателей. Наибольшее количество голосов по результатам первого тура было отдано за действующего губернатора Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (36,42%), и депутата Заксобрания Владимирской области от ЛДПР Владимира Сипягина (31,19%). По итогам обработки 100% протоколов во втором туре выборов губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов, а действующая глава региона Светлана Орлова - 37,46%.