"Детский бюджет" Петербурга в 2019 году вырастет на 11%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. "Детский бюджет" Санкт-Петербурга, в который входят, в частности, средства на поддержку для льготных категорий семей и детей, в 2019 году вырастет на 11% и составит 198 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам председатель комитета финансов города Алексей Корабельников.

В последние два года "детский бюджет" в региональных бюджетах выделяют отдельным приложением, где учтены средства на поддержку льготных категорий семей и детей и приоритетные расходы на образование, здравоохранение, обеспечение жильем, на социальную инфраструктуру для детей и их родителей.

"Детский бюджет" выделен в отдельное приложение. В 2019 году он составит 198 млрд рублей - это практически треть бюджета города", - сказал Корабельников. В 2017 году "детский бюджет" составил 131 млрд рублей, в 2018 году эти расходы выросли на 36% и составили 178 млрд рублей, таким образом рост в 2019 году к показателям прошлого года составит 11%.

Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ "Десятилетием детства" и поручил Минтруду подготовить план мероприятий на этот срок. В Петербурге в продолжение этой инициативы власти города разработали местный план на ближайшие три года с учетом региональных потребностей.

В начале мая правительство Петербурга утвердило план "Десятилетие детства", который включает девять разделов, учитывает специфику региона и имеет конкретные параметры для оценки результата. Документ предусматривает развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей, совершенствование инфраструктуры детства и медицинской помощи, формирование здорового образа жизни и обеспечение качественным питанием, повышение доступности образования, культурное и физическое развитие детей, а также развитие системы детского отдыха и туризма и обеспечение их безопасности. На момент его утверждения вице- губернатор Анна Митянина отмечала, что расходы бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие три года будут увеличены для выполнения плана мероприятий "Десятилетие детства".