Госдума намерена увеличить более чем вдвое штрафы за выращивание конопли

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, которым повышается более чем в два раза размер административных штрафов за несвоевременное уничтожение и культивирование дикорастущих наркотических растений, в частности, конопли. Инициатива была внесена на рассмотрение парламентом Кабардино-Балкарии.

Кабардино-балкарские законодатели предлагают внести поправки в статью 10.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) "Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Ими предусматривается повышение размера штрафа с 1,5-2 тыс. рублей до 2-4 тыс. рублей для граждан, с 3-4 тыс. рублей до 5-10 тыс. рублей для должностных лиц и с 30-40 тыс. рублей до 50-100 тыс. рублей для юридических лиц.

Авторы указывают, что в Кабардино-Балкарской Республике (КБР), как и в ряде других регионов РФ, в силу географических и климатических факторов имеются благоприятные условия для произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений. Этим фактором в первую очередь и обусловлено, что самыми распространенными наркотиками в республике являются производные конопли (марихуана, гашиш, гашишное масло).

Согласно данным информационного центра МВД по КБР, в России за девять месяцев 2017 года выявлено 23883 очага произрастания дикорастущей конопли на общей площади 16008,2 га. При этом, как указывается в сопроводительных документах, в 2014 году было выявлено 1090 административных правонарушений, предусмотренных статьей 10.5 КоАП РФ, к ответственности привлечены 1082 физических лица и шесть юридических; в 2015 году - 1121 нарушение с привлечением к ответственности 1078 физических и 17 юридических лиц; в 2016 году выявлено 1252 нарушения, к ответственности привлечено 1241 физическое лицо и четыре юридических лица; за девять месяцев 2017 года выявлено 1344 административных правонарушения, к ответственности привлечено 1341 физическое лицо.

"Таким образом статистические данные свидетельствуют об увеличении количества административных правонарушений, что не может не свидетельствовать о неэффективности применяемого наказания", - отмечается в пояснительной записке. Разработчики также подчеркивают, что санкция статьи 10.5 КоАП РФ остается неизменной с 2007 года и "нуждается в актуализации".

Проект закона был поддержан правительством РФ и рекомендован к принятию в первом чтении профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.