Число случаев лихорадки Эбола в ДР Конго достигло 150

ЖЕНЕВА, 25 сентября. /ТАСС/. Число заразившихся болезнью, вызванной вирусом Эбола (БВВЭ), в провинциях Северное Киву и Итури в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло с конца июля 150, из них 100 человек умерли. Об этом сообщило в Twitter министерство здравоохранения ДРК.

Подчеркивается, что по состоянию на 24 сентября "в общей сложности поступили сообщения о 150 случаях геморрагической лихорадки в этом регионе, из которых 119 подтверждены, а 31 считаются вероятными", - указывает минздрав. Умерли 100 человек, при этом у 69 из них наличие вируса Эбола подтверждено лабораторными исследованиями. Выздоровел 41 заболевший.

За минувшие сутки был подтвержден один случай БВВЭ в городе Чомия. Заболевший помещен в центр здравоохранения в городе Кассеньи. По данным минздрава, с 8 августа были вакцинированы 11563 человека. В различных пунктах въезда в ДРК контролю на БВВЭ подверглись почти 5,4 млн человек.

Нынешняя вспышка БВВЭ в ДРК - уже 10-я по счету. 28 июля органы здравоохранения провинции Северное Киву проинформировали минздрав страны о вызвавших подозрения заболеваниях и смертях в районе Мангина. Дальнейшие исследования подтвердили, что в четырех случаях речь идет о БВВЭ, о чем 1 августа власти ДРК сообщили Всемирной организации здравоохранения, а 7 августа стало известно, что вспышка болезни вызвана заирским штаммом вируса, приводящим к особенно высокой смертности. Среди симптомов - сильный озноб, высокая температура, судороги, рвота и кровотечение. В ходе вспышек БВВЭ отмечалась летальность от 25% до 90%.