На форуме во Владивостоке обсудят предложение о создании третейского суда АТР

ВЛАДИВОСТОК, 25 сентября. /ТАСС/. Предложение о создании третейского суда для рассмотрения и разрешения споров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) обсудят на X Международном юридическом форуме стран АТР во Владивостоке. Как заявил во вторник председатель Верховного суда Российской Федерации (ВС РФ) Вячеслав Лебедев, это и другие предложения на обсуждение участников форума вынес ВС РФ.

"Обсуждается предложение о создании третейского суда для разрешения споров на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона", - заявил с трибуны Лебедев. По его словам, эту и другие актуальные для региона темы Верховный суд РФ предлагает обсудить на форуме.

Он также отметил, что серьезным вызовом для стран АТР в настоящее время является незаконная легализация денежных средств. Нередко недобросовестно используются такие институты как признание и приведение в исполнение иностранных решений, принудительное исполнение решений третейских судов. В этих условиях суды должны иметь адекватные правовые средства реагирования.

Х Международный юридический форум стран АТР во Владивостоке пройдет в течение двух дней - 25 и 26 сентября. Его главная тема звучит как "Национальное правосудие и экономическое развитие государств: новые вызовы в эпоху перемен". Форум проходит в Дальневосточном федеральном университете под эгидой Верховного суда РФ.