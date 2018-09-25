ЕГЭ по русскому языку в дополнительные сроки смогли сдать 68% участников

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Доля преодолевших минимальный порог участников единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в дополнительный период сдачи в сентябре составила 68%.

Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Если говорить о результатах экзаменов [в дополнительный период], русский язык - смогли преодолеть минимальный порог 68% участников," - сказал Круглинский. По его словам, доля участников ЕГЭ по базовой математике в дополнительные сроки, преодолевших минимальный порог, составила 59%.

"В четырех субъектах федерации экзамен по русскому языку не состоялся, потому что не пришли те участники, которые были заявлены на данный экзамен. В 24 регионах явка по русскому языку составила менее 50%. Если говорить про экзамен по базовой математике, в шести субъектах явка была менее 50% от количества заявленных участников экзамена," - сообщил Круглинский.

Всего участие в экзаменах в дополнительные сроки приняло немногим более 8 тыс. человек. Явка участников на разные экзамены составила от 62% до 73%. Дополнительный период ЕГЭ-2018 проходил с 4 по 15 сентября. Сдать экзамены в сентябрьские сроки имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам.

ЕГЭ по русскому языку состоялся 4 сентября. Заявление на участие подали свыше 1,5 тыс. человек. 7 сентября прошел экзамен по математике базового уровня, заявление на участие в котором подали почти 8 тыс. человек. В пресс-службе Рособрнадзора отметили, что оба экзамена прошли без сбоев.

ЕГЭ в основной период, который прошел с 28 мая по 2 июля, сдавали более 670 тыс. человек, в том числе почти 645 тыс. выпускников текущего года. Явка в среднем составила 92%, среди выпускников текущего года - 99%.