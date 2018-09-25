Вице-спикер Думы будет вести на Первом канале авторскую программу "Толстой. Воскресенье"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что возвращается на Первый канал с авторской программой "Толстой. Воскресенье", не оставляя при этом депутатский мандат.

"Во избежание распространения слухов и домыслов относительно моего сотрудничества с Первым каналом: да, это правда", - приводит во вторник слова парламентария его пресс-служба. "В воскресенье, 7 октября, в эфир выйдет первый выпуск информационно-аналитической программы "Толстой. Воскресенье", - подтвердил он.

Зампредседателя нижней палаты уточнил, что "это будет открытый разговор о том, что на самом деле волнует людей, о чем стоит думать, спорить". Планируется, что к участию в программе будут приглашаться политики, экономисты и деятели культуры. "Этот проект в прямом эфире задуман не только как подведение итогов недели, но и возможность анализа и обсуждения действий власти в России и в мире", - добавил Толстой.

"Сразу поясню, что я не оставляю работу заместителя председателя Госдумы и не сдаю депутатский мандат. По закону депутат имеет право заниматься творческой деятельностью, тем более в воскресенье", - заключил парламентарий.