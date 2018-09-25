Роскомнадзор ограничил доступ к 14 сайтам с копиями фильма "Гоголь. Страшная месть"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор направил 167 интернет-ресурсам уведомления с требованием удалить пиратские копии фильма "Гоголь. Страшная месть". Как отмечается во вторник на сайте ведомства, 14 сайтов, которые не выполнили требования, были заблокированы.

"После уведомления [Роскомнадзора] службы 148 ресурсов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с пяти страниц. К 14 сайтам, владельцы которых не приняли соответствующие меры в установленные сроки, доступ ограничен операторами связи", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.

Финальная, четвертая часть проекта телеканала ТВ-3 "Гоголь. Страшная месть" вышла в прокат 30 августа. Проект "Гоголь" основан на минисериале телеканала ТВ-3, созданном по мотивам творчества и жизни писателя Николая Гоголя, который попадает в мистическую реальность своих собственных произведений. Сериал состоит из восьми частей. Для проката в кинотеатрах создано четыре картины: "Гоголь. Начало", "Гоголь. Заколдованное место", "Гоголь. Вий", "Гоголь. Страшная месть", каждая из которых объединяет по две серии.