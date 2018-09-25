Сенатор предлагает поощрять заключенных дополнительным свиданием за успешную сдачу ГТО

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Эдуард Исаков предлагает засчитывать заключенным сдачу норм ГТО для получения поощрения, в том числе дополнительного свидания.
Сенатор сообщил ТАСС во вторник, что разрабатывает и намерен в ближайшее время внести на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.
"Я сейчас выхожу с инициативой, чтобы как раз в статью 113 Уголовно-исполнительного кодекса (УИК) ("Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению свободы") внести изменение, чтобы сдача норм ГТО засчитывалась на получение поощрения, например дополнительного свидания", - рассказал Исаков.
Он сообщил, что центр тестирования ГТО Сургута по его инициативе и просьбе провел на территории местной колонии строго режима №11 соответствующие тесты. "На ГТО сдавали 15 человек. Восемь из них сдали на серебряный значок", - сказал парламентарий, который представляет в Совете Федерации Ханты-Мансийский автономный округ.
По его словам, инициатива получила поддержку в комитете СФ по регламенту и в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). "Мы его готовим к внесению в ближайшее время. Он не требует каких-то финансовых дополнений", - сказал Исаков, напомнив, что в России сегодня отбывают наказание более 620 тыс. человек.
В настоящее время УИК РФ предусматривает для осужденных к лишению свободы за хорошее поведение и добросовестное отношение к труду такие меры поощрения, как благодарность, награждение подарком, денежная премия, разрешение на получение дополнительной посылки или передачи, предоставление дополнительного краткосрочного или длительного свидания и т. д.