Норвегия предлагает РФ изучить вопрос подъема атомных подлодок в Арктике

МУРМАНСК, 25 сентября. /ТАСС/. Экологи Норвегии предлагают России при международной поддержке рассмотреть вопрос поднятия затопленных в морях Арктики атомных подводных лодок. Об этом заявил вл вторник журналистам на семинаре в Мурманске руководитель "Bellona Foundation" Нильс Бёмер.
"Норвегия отслеживает, что происходит, и беспокоится по К-159 и К-27. Мы считаем, что Россия должна посмотреть, возможно ли поднять эти суда, это российская ответственность, но международное сообщество должно помогать ей", - сказал эколог.
Он отметил значительные успехи в вопросе ядерной безопасности, которых уже удалось достичь. В частности, начался вывоз отработанного ядерного топлива с хранилища в губе Андреева в Мурманской области, что стало итогом масштабного международного проекта. При этом ряд других хранилищ все еще требуют к себе внимания.
Тема подъема подводной лодки К-27, затопленной в 1980-х годах в Карском море, неоднократно поднималась российскими и зарубежными учеными. Специалисты отмечают, что лодка очень хорошо законсервирована, загрязнения окружающей среды нет, но, учитывая небольшую глубину в 33 метра, целесообразно планировать ее подъем. Это же касается и АПЛ К-159, затонувшей 30 августа 2003 года на выходе из Кольского залива.